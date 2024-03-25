Çinli BYD, 7 Milyonuncu Yeni Enerjili Aracını Üretti

SHENZHEN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç imalatçısı BYD'nin ürettiği 7 milyonuncu yeni enerjili araç, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan kentinde üretim hattından çıktı.

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 milyonuncu aracın Denza N7 modeli olduğunu ve BYD'nin böylelikle dünyada bu büyüklükte yeni enerjili araç üretim ölçeğine ulaşan ilk otomobil üreticisi olduğunu kaydetti.

BYD'nin tamamen elektrikli binek otomobil satışları, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde Tesla'nın satışlarını geçerek küresel çapta ilk kez birinci sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl 3,02 milyon adet yeni enerjili araç satışı bildiren BYD, küresel yeni enerjili araç piyasasındaki lider konumunu korudu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD dünyada 76 ülke ve bölgeye yeni enerjili araç satarken, aralarında Brezilya, Macaristan ve Tayland'ın da bulunduğu denizaşırı ülkelerde fabrikalar inşa etti.