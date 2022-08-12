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Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

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Çin Yapımı Tarım Drone'ları Tayland'ın Tahıl Tarlaları Üzerinde Uçuyor

ROIET, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin yapımı tarım drone'ları, Tayland'daki yerel çiftçilerin daha verimli, rahat ve güvenli çalışmasına yardımcı olmak için tahıl tarlaları üzerinde uçuyor.

ROIET, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin yapımı tarım drone'ları, Tayland'daki yerel çiftçilerin daha verimli, rahat ve güvenli çalışmasına yardımcı olmak için tahıl tarlaları üzerinde uçuyor.

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu kontrol ediyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu kontrol ediyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu kontrol ediyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Roi Et şehrinde Taylandlı bir çiftçi, bir DJI tarım drone'unu çalıştırıyor, 1 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

1 Ağustos 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Tayland'ın Roi Et şehrinde pestisit püskürten bir DJI tarım drone'unu gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

1 Ağustos 2022'de havadan çekilen fotoğraf, Tayland'ın Roi Et şehrinde pestisit püskürten bir DJI tarım drone'unu gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tayland Güncel Haberler

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