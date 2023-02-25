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Çin-Vietnam Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı İnşa Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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Çin ile Vietnam sınırını birbirine bağlayan önemli bir hat olan Fangchenggang-Dongxing demiryolunu inşa eden yetkililer, inşaatın yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Çin ile Vietnam sınırını birbirine bağlayan önemli bir hat olan Fangchenggang-Dongxing demiryolunu inşa eden yetkililer, inşaatın yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Demiryolunun yıl sonundan önce tam olarak bitmesi bekleniyor.

SES 1 (Çince): ZHANG YONGXİN, Guangxi'nin Fangchenggang ve Dongxing demiryolu projeleri teknisyeni:

"Şu anda inşaat dönemi için süre daralıyor ve iş yükü ağır. Açılışın sorunsuz olması için Bahar Festivali'nde evlerimize gitmedik. 40 işçiyle birlikte görevimizin başındayız."

SES 2 (Çince): Lİ HONGCHUAN, Proje müdürü:

"Proje takvimine göre bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar tüm ray hattı tamamlanacak ve yıl sonunda açılabilir durumda olacak."

Fangchenggang-Dongxing demiryolu hattı, 46,9 kilometre uzunluğunda ve saatte 200 kilometre hız yapılabilecek şekilde tasarlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Vietnam Çince Güncel Haberler

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