Çin-Vietnam Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı İnşa Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çin ile Vietnam sınırını birbirine bağlayan önemli bir hat olan Fangchenggang-Dongxing demiryolunu inşa eden yetkililer, inşaatın yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Çin ile Vietnam sınırını birbirine bağlayan önemli bir hat olan Fangchenggang-Dongxing demiryolunu inşa eden yetkililer, inşaatın yaklaşık yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Demiryolunun yıl sonundan önce tam olarak bitmesi bekleniyor.

SES 1 (Çince): ZHANG YONGXİN, Guangxi'nin Fangchenggang ve Dongxing demiryolu projeleri teknisyeni:

"Şu anda inşaat dönemi için süre daralıyor ve iş yükü ağır. Açılışın sorunsuz olması için Bahar Festivali'nde evlerimize gitmedik. 40 işçiyle birlikte görevimizin başındayız."

SES 2 (Çince): Lİ HONGCHUAN, Proje müdürü:

"Proje takvimine göre bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar tüm ray hattı tamamlanacak ve yıl sonunda açılabilir durumda olacak."

Fangchenggang-Dongxing demiryolu hattı, 46,9 kilometre uzunluğunda ve saatte 200 kilometre hız yapılabilecek şekilde tasarlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)