Çin ve Tacikistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede Çin ve Tacikistan'ın diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümünde büyük mesafe kaydettiğini belirterek, Pekin'in Tacikistan'ın ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve güvenliğini korumasını desteklediğini ve güvenilir bir komşu, dost ve ortak olarak daima yanında olduğunu vurguladı.

Uluslararası ve bölgesel durumun büyük değişimlerden geçtiğine ve giderek karmaşık hale geldiğine dikkati çeken Şi, Çin'in Tacikistan ile pratik iş birliğini geliştirmeyi, ticaret hacmini, nitelikli tarım ürünlerinin ithalatını artırmayı, altyapı, su yönetimi, ulaştırma, çevreyle uyumlu teknolojiler, dijital ekonomi, yapay zeka alanında iş birliğini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin durumu ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Şi ve Rahman, Çin'in Tacikistan ekonomisine yapacağı yatırımları artırmasını ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82 artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, karşılıklı iş birliğinin daha fazla geliştirilmesi için tarım sektöründe henüz değerlendirilemeyen önemli fırsatların olduğunu vurguladı.

Taraflar ayrıca, dijital ekonomi, ulaştırma, telekomünikasyon, sanayi, enerji ve yeni teknolojiler alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinden yana olduklarını vurgularken, bu alanlarda yatırım projelerinin uygulanmasının öneminin altını çizdi.

Tacikistan için önem arz eden Rogun Hidroelektrik Santrali, Tacikistan Alüminyum Fabrikası üretim tesislerinin yenilenmesi ve Duşanbe-Kulma Otoyolu'nun ikinci aşaması gibi projelerin hayata geçirilmesinde Çin tarafının katkısına ilişkin detaylar da görüşüldü.

Görüşmede Rahman ile Afganistan'daki durumla bağlantılı bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunan Şi, Çin'in Tacikistan'ın Afganistan'daki durumla ilgili endişelerinin farkında olduğunu ve güvenlik alanında yakın iş birliğini sürdürmeye ve sınırların korunmasını güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında çevreyle uyumlu kalkınma alanında yatırım iş birliğinin güçlendirilmesi, dijital ekonomide yatırım iş birliğinin geliştirilmesi ve Duşanbe-Kulma Karayolu'nun ikinci aşamasının inşaatıyla ilgili anlaşmalar imzalandı.