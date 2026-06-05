Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Myanmarlı mevkidaşı Swe ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'de Myanmarlı mevkidaşı Tin Maung Swe ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi güvenin güçlendirilmesi, Kuşak ve Yol işbirliği, ticaret, deprem sonrası yeniden yapılanma ve sınır güvenliği konuları ele alındı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Myanmarlı mevkidaşı Tin Maung Swe ile Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pekin'deki görüşmede, Myanmar'da yeni kurulan hükümetle karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek ve stratejik işbirliğini derinleştirmek istedikleri mesajını verdi.

Çin'in ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Vang, Myanmar halkının tercihlerine saygı duyduklarını, Myanmar'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, iç barışı ve uzlaşısını sağlamasını, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediğini belirtti.

Vang, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşası kapsamında Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'ndaki kilit projelerin istikrarlı şekilde sürdürülmesi, ticaret, yatırımlar, deprem sonrası yeniden yapılanma ve geçim projeleri gibi alanların yanı sıra sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliği ve sınır güvenliği konularında Myanmar'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına uzun vadeli desteği için Çin'e teşekkür eden Myanmarlı Bakan Swe de yeni hükümetin iç barışı ilerletmeye ve kalkınmada istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu, Çin'in bu konularda yapıcı rol oynamasını umduklarını kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbenin ardından kurulan cunta yönetiminin 2022'de Çin'e büyükelçi olarak atadığı Tin Maung Swe, 2025-2026 genel seçimlerinin ardından kurulan hükümette Dışişleri Bakanlığına getirilmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı

Trump'ı ikna eden isim Cumhurbaşkanı Erdoğan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu