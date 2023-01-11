Çin ve Etiyopya Dışişleri Bakanları Basının Sorularını Yanıtladı
Güncel Haberler
ADDİS ABABA, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Ping/Xinhua)
ADDİS ABABA, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Ping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel