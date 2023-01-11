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Çin ve Etiyopya Dışişleri Bakanları Basının Sorularını Yanıtladı

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Çin ve Etiyopya Dışişleri Bakanları Basının Sorularını Yanıtladı

ADDİS ABABA, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Ping/Xinhua)

ADDİS ABABA, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda) ile Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi, 10 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Ping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Addis Ababa Etiyopya Güncel Haberler

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