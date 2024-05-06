ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı izleme linki ve son bölüm detayları merak konusu oldu. Her sabah seyircisi ile buluşan programda, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı dosyaları aydınlatmaya devam ediyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 6 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Evladına duyduğu hasret sona erdi. En büyük yaşama umuduna yeniden kavuştu.

Nihayet hasret sona erdi. Umut Yetik geçici süreliğine devlet korumasına alınan kızına kavuştu. Kızımız ailesi, evine, odasına kavuştu.

Çocuğunun telefonundan eşine asılsız ihbar yaptı. Anne ve üvey oğlu hakkında yakalama kararı.

Müge Anlı Umut'u Tuğçe ve oğlu Mustafa'nın ihbar ettiğini açıkladı. Tuğçe ve Mustafa'nın 4 kez ihbar ettiğini, en son da "kaç kez ihbar ettik, hiçbir şey yapmıyorsunuz" dediklerini, ihbarlardan birinin Melodi'nin kullandığı telefon ile yapıldığını, sesleri boğuk olsun diye ağızlarına bir şeyler koyarak ihbar ettiklerini sadece seslerle değil diğer maddi delillerle de onların ihbar ettiğinin ortaya çıktığını, açıkladı.

İki komşunun şüpheli kaybında ihanet gerilimi. Üç çocuğunun annesinin peşine düşmedi mi?

Mustafa Bey, eşinin kaybolduğu gün kendisinin evde olduğunu, eşinin gelmesini beklediğini söyledi. Gelmediğinde neden polise gitmediği sorulunca, karısının geleceğini düşündüğünü ve rahat yaşantısı olduğunu anlattı. Biriyle gittiğini düşünmediğini de ekledi.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ