Çin ve Çek Cumhurbaşkanları Video Konferans Aracılığıyla Görüştü

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Xi, son 10 yılda Cumhurbaşkanı Zeman ile pek çok kez biraraya gelip görüştüklerini, ikili ilişkiler ve ülkelerini yönetme deneyimleri hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ve Çin-Çek ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Çek Cumhuriyeti'nin Çin'e ihracatının neredeyse üç katına çıktığını ve 2019'da Çek Cumhuriyeti'ne giden Çinli turist sayısının 2013'e göre yüzde 250 arttığını kaydeden Xi, "İkili ekonomik, ticari ilişkileri ve personel değişimini birlikte teşvik ettik" diye konuştu.

Xi, Çin'in ikili ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini, Çek Cumhuriyeti'ni önemli bir stratejik ortak olarak gördüğünü, istikrarlı ve geniş kapsamlı ikili ilişkileri ilerletmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak için Çek tarafıyla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Xi, ülkesinin Çin modernleşmesi aracılığıyla tüm cephelerde Çin ulusunun gelişimini desteklediğini ve Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm ülkeler için kesinlikle yeni fırsatlar sağlayacak olan üst düzey dışa açılmayı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı, iki tarafı birbirlerinin temel çıkarlarına ve temel endişelerine saygı gösterme konusunda kararlı olmaya, çok düzeyli ve yüksek kaliteli iletişimi güçlendirmeye, birbirini tamamlayabilme potansiyelinden yararlanmaya, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmeye, kültürel ve halklar arası alışverişi geliştirmeye çağırdı.

Xi, "Çin, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki işbirliğini artırmak için pratik önlemler almaya devam edecek" dedi.

Çin'in Avrupa politikasının istikrarlı seyrettiğini belirten Xi, Çek tarafının Çin ile Orta ve Doğu Avrupa işbirliğini ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini aktif olarak desteklemeye devam edeceğine dair umudunu dile getirdi.

Zeman, Çek tarafının ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğini güçlendirmek, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin üstesinden gelmek, personel değişimlerini sürdürmek ve Çin-Çek Cumhuriyeti ilişkilerine büyük bir canlılık getirmek için Çin ile ortak çaba gösterme arzusunda olduğunu söyledi.

Zeman, Çek tarafının, Avrupa-Çin ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin desteklenmesinde aktif rol oynamak için de istekli olduğunu belirtti.