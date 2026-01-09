Çin-Afrika Birliği Stratejik Diyaloğu Etiyopya'da Gerçekleştirildi

ADDİS ABABA, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 9. Çin-Afrika Birliği Stratejik Diyaloğu'na eş başkanlık yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ile Yusuf, 2026 Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın açılış törenine de katıldı.

Wang ve Yusuf perşembe günü düzenlenen toplantıda modernizasyonun ileriye taşınması, küresel yönetişim, sıfır gümrük vergisi uygulaması, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü ve Afrika Boynuzu'nda Barış ve Kalkınma Görünümü mekanizması konularında Çin ve Afrika'nın ortak çabaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki taraf da Küresel Güney üyeleri olan Çin ve Afrika Birliği'nin önemli uluslararası ve bölgesel konularda geniş bir uzlaşı içinde olduğunu kaydetti.

Küresel Güney'in meşru hak ve çıkarlarının ortaklaşa korunmasının önemini vurgulayan taraflar, birbirlerini temel çıkarlarının korunması ve önemli endişeleri konusunda destekleme kararlılıklarını yineledi.

İki taraf, küresel ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmaya olumlu ivme kazandırmak üzere koordinasyon ve işbirliğini daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tek Çin ilkesine olan sıkı bağlılıklarını teyit eden ve dünyada tek bir Çin olduğu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu vurgulayan Afrika Birliği tarafı, Çin hükümetinin ulusal yeniden birleşme hedefine ulaşmak üzere ortaya koyduğu tüm çabaları kararlılıkla desteklediklerini dile getirdi.

Her iki taraf da uluslararası hukuka dayalı küresel düzenin, özellikle de egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygının ve anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasının zorunlu olduğuna bir kez daha dikkat çekti.

Venezuela'daki son gelişmelerden duydukları endişeyi dile getiren taraflar, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerine riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve Afrika'nın modernizasyonun ileriye taşınmasına yönelik ortak çabaları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunan Wang ve Yusuf, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı ile Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi'nin uygulanmasına yönelik planın daha uyumlu hale getirilmesinin önemine işaret etti.

İki taraf, Çin'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi, Küresel Yönetişim İnisiyatifi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü gibi önemli inisiyatifler ile Afrika'nın 2063 Gündemi ve 2030'a Kadar Silahların Susturulması ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi gibi önde gelen projeleri arasında iletişim, koordinasyon ve karşılıklı desteğin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Wang ve Yusuf, imzalanan tüm işbirliği anlaşmaları ve mutabakat zabıtlarının etkili şekilde uygulanmasını teşvik etme konusundaki taahhütlerini teyit etti.

Taraflar, Çin ve Afrika halklarına somut faydalar sağlamak üzere Çin ve Afrika Birliği arasında yürütülecek tatbiki işbirliğinin tam potansiyelini araştırma konusunda da anlaşmaya vardı.