Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da 5 Kasım'da Açılacak Güncel Haberler SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da, yaklaşan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) güney meydanı görülüyor, 24 Ekim 2022. SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da, yaklaşan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin ( Shanghai ) güney meydanı görülüyor, 24 Ekim 2022. Dünyanın ithalata odaklanan ilk özel fuarı olan CIIE Shanghai kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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