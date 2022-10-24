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Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da 5 Kasım'da Açılacak

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Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da 5 Kasım'da Açılacak

SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da, yaklaşan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin (Shanghai) güney meydanı görülüyor, 24 Ekim 2022.

SHANGHAİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da, yaklaşan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin ( Shanghai ) güney meydanı görülüyor, 24 Ekim 2022. Dünyanın ithalata odaklanan ilk özel fuarı olan CIIE Shanghai kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

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