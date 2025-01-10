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Çin Ticaret Bakanlığı'ndan AB'nin sübvansiyon soruşturmalarına tepki

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Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çinli işletmelere yönelik sübvansiyon soruşturmalarının ticaret ve yatırıma zarar verdiğini belirtti. AB'nin uygulamalarının Dünya Ticaret Örgütü ilkelerini ihlal ettiğini savunan bakanlık, Çinli şirketlerin büyük zararlar uğradığını vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çinli işletmelere yönelik yabancı sübvansiyon soruşturmalarındaki uygulamalarının, ticaret ve yatırıma engel teşkil ettiğini söyledi. Bakanlığın perşembe günkü açıklaması, Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası'nın talebi üzerine 6 ay önce başlatılan incelemenin tamamlanmasının ardından yapıldı.

TİCARET VE YATIRIM ENGELLERİNE YÖNELİK İNCELEME

Geçtiğimiz ay ticaret ve yatırım engellerine ilişkin inceleme başlatan bakanlık, AB'nin kendi yabancı sübvansiyon düzenlemeleri kapsamında lokomotif, fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve güvenlik kontrol ekipmanları gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlere yönelik öncül, derinlemesine ve baskın niteliğinde soruşturmalar yürüttüğünü belirtmişti.

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLKELERİNİN İHLALİ

Bakanlık, incelemeye katılan paydaşlara atfen AB'nin soruşturmalarının, Dünya Ticaret Örgütü'nün ayrımcılığın yasaklanması gibi temel ilkelerini ihlal eden makul olmayan uygulamalar içerdiğini ifade etti. Bakanlığa göre paydaşlar, AB soruşturmalarının uygun olmayan cezalar ve makul olmayan zaman kısıtlamaları içerdiğine ve izlenen prosedürlerin şeffaf ve meşru olmadığına inanıyor.

SEÇİCİ UYGULAMALAR VE MUĞLAK KRİTERLER

Bakanlık incelemesinde, AB'nin soruşturmaları sırasında yönetmeliklerin "seçici şekilde uygulandığı" ve yabancı sübvansiyonları belirlemekte kullanılan kriterlerin muğlak olduğu tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, AB soruşturmalarının kapsamının aşırı şekilde geniş olduğunu, şirketlere "muazzam bir yük" bindirdiğini ve piyasanın bozulması gibi kilit öneme sahip bazı kavramların "öznel ve keyfi şekilde" tanımlandığını kaydetti.

ÇİN-AB TİCARET VE YATIRIMINA ZARAR

Bakanlık, söz konusu soruşturmaların, Çinli şirketlerin ürün, hizmet ve yatırımlarının AB pazarına girmesini kısıtlayıp ilgili Çinli şirket ve ürünlerin rekabet gücünü zedeleyerek Çin ile AB arasındaki ticaret ve yatırıma zarar verdiğini ifade etti.

ZARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnceleme sonunda Çinli işletmelerin, AB'nin soruşturmaları yüzünden doğrudan ve dolaylı olarak büyük zarara uğradığı ve terk edilen ihale projeleriyle uğranan 7,6 milyar yuan (yaklaşık 1,06 milyar ABD doları) ve etkilenen diğer projelerde uğranılan 8 milyar yuanı aşkın zararın da buna dahil olduğu belirlendi.

AB'DE TİCARİ İŞLETME MALİYETLERİ ARTABİLİR

Bakanlık, söz konusu uygulamaların AB dahilinde ticari işletme maliyetlerinin artmasına, tüketici fiyatlarının yükselmesine ve birtakım iş kayıplarına yol açarak AB üyelerinin istikrarlı ekonomik ve sosyal kalkınmasını engelleyebileceğini de kaydetti.

AVRUPA KOMİSYONU'NA YÖNELİK TEDBİRLER

Bakanlık Sözcüsü He Yadong, basın toplantısında Avrupa Komisyonu'nun inceleme sırasında bakanlığın gönderdiği cevap kağıdını doldurmadığını ve yorumda bulunmadığını söyledi. He, Avrupa tarafının Çinli işletmelerin Avrupa'da yatırım ve faaliyette bulunmaları için açık, eşit, adil, ayrımcı olmayan ve kestirilebilir bir ortam sağlamak üzere söz konusu uygulamaları düzeltmeye ya da değiştirmeye yönlendirmek için bazı tedbirler alacaklarını ve ikili istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan AB'nin sübvansiyon soruşturmalarına tepki
Kaynak: Xinhua / Güncel
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