Çin Tarafından İnşa Edilen Hidroelektrik Santrali Projesi Laos'a Kalkınma Fırsatı Sunuyor

Laos'ta Çin tarafından inşa edilen bir hidroelektrik santrali projesi, güneydoğu Asya ülkesinde ücra dağlık bölgelere kalkınma fırsatı getirdi.

Laos'ta Çin tarafından inşa edilen bir hidroelektrik santrali projesi, güneydoğu Asya ülkesinde ücra dağlık bölgelere kalkınma fırsatı getirdi.

Nam Ou Nehri hidroelektrik santrali projesi, Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina) tarafından, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında geliştirildi.

Proje, Laos'taki Mekong Nehri'nin en büyük kolu olan Nam Ou Nehri boyunca yer alan yedi kademeli hidroelektrik santralinden oluşuyor.

Projeyi hayata geçirebilmek amacıyla 10 binden fazla bölge halkının yerleşmesi için 30 yeni köy inşa edildi.

Yerel sakinler, ekolojik ortamın iyileştirilmesi ve yeni inşa edilen tesislerle artık daha iyi bir yaşam sürüyor.

SES 1 (Laoca): CHONGSENGHER, Yerel sakin:

"Köyümüzde 71 hane ve 500'den fazla insan var. Hidroelektrik santralinin inşaatı için 2016'da buraya taşındık. PowerChina evler inşa edip yolları yeniledi. Böylece artık dağlardan dışarı seyahat etmek bizim için daha uygun hale geldi.

Yaşadığımız yer, oldukça düz bir arazinin bulunduğu dağlık bir alandı. Şimdi yolların yanı sıra yeni bir okul ve bir klinik var. Eski okul binalarımız ahşaptı, Çinli firma yenisini tuğla ve çimentodan yaptı."

Eylül 2021'de tam faaliyete giren proje, toplam 1,272 milyon kilovat yerleşik kapasiteye ve ortalama yıllık 5 milyar kilovat-saat enerji üretim kapasitesine sahip.

PowerChina'nın dört elektrik santrali kurduğu Phongsaly eyaletinin valisi Khamphoy Vannasane, projenin yerel ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı.

SES 2 (Laoca): KHAMPHOY VANNASANE, Phongsaly Eyaleti Valisi:

"Laos ile Çin arasındaki geleneksel işbirliğinin desteklenmesinde büyük önem taşıyan bu proje uygulandığı için son derece minnettarım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyentiyan'dan bildiriyor. (XHTV)