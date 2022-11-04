Çin-Tanzanya İşbirliği ve Dostluğundan Fotoğraflara Yansıyanlar

Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Çin Kültür Merkezi'nde Tingatinga tablolarına bakan ziyaretçiler, 1 Kasım 2022. Tanzanya'daki Çin Kültür Merkezi, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Büyüleyici Tanzanya - Tingatinga Resim ve Abanoz Oymacılığı Sergisi" adlı bir sanat sergisine ev sahipliği yaptı. (Fotoğraf: Herman Emmanuel/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Tanzanya, geçmişten gelen geleneksel bir dostluğun tadını çıkarıyor. İki ülke karşılıklı siyasi güveni derinleştirdi, verimli sonuçlarla pragmatik bir şekilde işbirliği yaptı ve son yıllarda uluslararası ve bölgesel ilişkilerde iyi bir işbirliğini sürdürdü. Çin-Tanzanya dostluğu ve işbirliğinden bir derleme:

Tanzanya'nın Darüsselam Çin İnşaat Mühendisliği İnşaat Şirketi (CCECC) tarafından yapım aşamasında olan Ubungo köprülü kavşağı görülüyor, 2 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Xinhua)

Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde 1'den 7'ye kadar olan liman palamar yerlerinin yenilenmesi sürecindeki Darüsselam Limanı görülüyor, 9 Nisan 2020. Çin Liman Mühendisliği Şirketi tarafından üstlenilen iyileştirme çalışmalarının 2020 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Tanzanya'nın Zanzibar bölgesine yapılan 29. Çin tıbbi yardımının bir üyesi olan Lin Xiaojun (sağda) ve yerel bir doktor, Zanzibar'da Issa Khamis Issa'ya katarakt ameliyatı yapıyor, 1 Ağustos 2019. Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, 1963'ten bu yana, 48 Afrika ülkesinde yaklaşık 220 milyon hasta, 2018 itibarıyla Çinli sağlık personeli tarafından tedavi edildi. Şu anda, 45 Afrika ülkesinde 983 Çinli doktor ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. (Fotoğraf: Li Yan/Xinhua)

Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Çin Kültür Merkezi'nde yaklaşan Güz Ortası Festivali dolayısıyla düzenlenen eğlenceli etkinliklere katılan çocuklar, 26 Eylül 2020. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da ikinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Yaşam Tarzları sergi alanında Tanzanya'dan bir pırlantaya bakan bir ziyaretçi, 7 Kasım 2019. (Fotoğraf: Chen Fei/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki 15. Çin-ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Fuarı sırasında Tanzanya pavyonunda dans performansı sergileyen aktörler, 12 Eylül 2018. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)