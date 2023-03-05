Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı: 2023 Sonunda Çin'de 2,9 Milyon 5G Baz İstasyonu Olacak

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 2,9 milyon 5G baz istasyonunun kurulmuş olacağını açıkladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, başkent Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun açılış toplantısının ardından röportaj veriyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 2,9 milyon 5G baz istasyonunun kurulmuş olacağını açıkladı.

Jin, Pazar günü devam eden "iki oturum" sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin bu yıl ilaveten 600.000 civarında 5G baz istasyonu kuracağını, ayrıca kırsal bölgeler ve sanayi parklarındaki 5G hizmetlerinin kapsama alanını genişletmeyi planladığını söyledi.

Çin'de şu anda 2,34 milyondan fazla 5G baz istasyonu olduğunu ve 5G cep telefonu kullanıcılarının sayısının 575 milyonu aştığını belirten Jin, 5G teknolojilerinin ekonomide en çok madencilik, güç kaynağı ve büyük yolcu uçağı yapımı gibi sektörlerde yaygın olarak uygulandığını ifade etti.

Jin, 14. Beş Yıllık Planı döneminde (2021-2025) 10.000'den fazla 5G ile çalışan fabrikanın kurulmasının planlandığını ve başta imalat sektöründe olmak üzere 5G'nin endüstriyel uygulamasının desteklenmesi için çaba sarf edileceğini söyledi.

Jin, Çin'in süper büyük pazarı ve tam teşekküllü endüstriyel sisteminin avantajlarından yararlanılarak 6G teknolojisinin araştırma ve geliştirmesinin de hızlandırılacağını belirtti.

"İki oturum", Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade ediyor.