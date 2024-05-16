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Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao adalarında Filipin gemilerini denetledi

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Çin'in Huangyan Dao adalarının çevresindeki sularda Filipin gemilerinin yasadışı şekilde toplanması ve normal balıkçılık operasyonlarıyla ilgisi olmayan faaliyetlerde bulunmasının ardından, Çin Sahil Güvenliği Perşembe günü bölgedeki gözetim ve kanıt toplama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Çin Sahil Güvenliği olay yerindeki Filipin gemilerini yasalara uygun şekilde denetledi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Huangyan Dao adalarının çevresindeki sularda Filipin gemilerinin yasadışı şekilde toplanması ve normal balıkçılık operasyonlarıyla ilgisi olmayan faaliyetlerde bulunmasının ardından, Çin Sahil Güvenliği Perşembe günü bölgedeki gözetim ve kanıt toplama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Çin Sahil Güvenliği olay yerindeki Filipin gemilerini yasalara uygun şekilde denetledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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