Çin Sahil Güvenliği, Filipinler bandıralı gemilere uyarıda bulundu

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Çarşamba günü Çin'in yetki alanındaki sulara izinsiz giren Filipinler bandıralı gemilere telsizle uyarıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filipinler'den Huangyan Dao açıklarındaki sulara doğru ilerleyen Filipinli balıkçı teknelerine ilişkin yabancı basının sorusu üzerine, Huangyan Dao'nun her zaman Çin toprağı olduğunu ve Çin'in Huangyan Dao ve bitişiğindeki sularda tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu belirtti.

Çin'in 2016 yılında Filipinli balıkçıların Huangyan Dao bitişiğindeki sularda az sayıda küçük balıkçı teknesiyle avlanabilmeleri için iyi niyetli bir düzenleme yaptığını hatırlatan Wang, diğer yandan da Filipinli balıkçıların ilgili faaliyetlerini yasalara uygun olarak denetlemeye ve izlemeye devam ettiklerini söyledi.

Filipinler'in Çin'in iyi niyetini suiistimal etmesi ve Çin'in toprak egemenliği ile yetki sınırlarını ihlal etmesi halinde, Çin'in kendi haklarını savunacağını ve yasalara uygun olarak karşı önlemler alacağını belirten Wang, bu durumdan doğabilecek sorumluluk ve sonuçların ise yalnızca Filipinler'e ait olacağını ifade etti.