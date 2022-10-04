Çin Limanlarındaki Konteyner Hacmi İlk Sekiz Ayda Arttı

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ülke limanlarındaki konteyner işlem hacmi yılın ilk sekiz ayında istikrarlı şekilde büyümeye devam etti. Bakanlığa göre, Ocak-Ağustos döneminde Çin limanlarında işlem gören konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 194,4 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı. Çin limanlarında işlem gören konteyner hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 oranında artmasıyla bu dönemde büyüme verisi yılın ilk yedi ayındaki genişlemeyi sürdürdü. Veriler, yılın ilk sekiz ayında, ülkenin limanlarındaki kargo işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 10,25 milyar tona yaklaştığını gösterdi.