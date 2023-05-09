Çin, Kanadalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Çin, Kanada hükümetinin, Toronto Başkonsolosluğunda görevli Çinli diplomatı "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etmesine karşılık olarak Kanada'nın Şanghay Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

Çin, Kanada hükümetinin, Toronto Başkonsolosluğunda görevli Çinli diplomatı "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etmesine karşılık olarak Kanada'nın Şanghay Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jennifer Lynn Lalonde adlı Kanadalı diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 13 Mayıs'a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.

Kararın, Kanada'ya yanıt niteliğinde "mütekabil karşı tedbir" olduğunun vurgulandığı açıklamada, Çin'in ilave tepki verme hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Çin'in adımı, Kanada'nın, Toronto Başkonsolosluğunda görevli Çinli diplomat Cao Vey'i, Kanadalı bir milletvekilini tehdit etme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından geldi.

Çin'in Toronto Başkonsolosluğunda görevli diplomatın, Muhafazakar Parti milletvekili Michael Chong'u baskı altına almak için Hong Kong'da yaşayan akrabalarını tehdit etmeyi planladığı öne sürülmüştü.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Demokrasimizi koruma konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

"Globe and Mail" gazetesi, geçen hafta yayımladığı haberde, Kanada istihbarat kuruluşu CSIS'nin, Çin hükümetinin, 2021'de, Muhafazakar Parti milletvekili Michael Chong'u baskı altına almak için Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan akrabalarını tehdit etmenin yollarını aradığı bilgisini edindiğini ileri sürmüştü.

Haberde, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur azınlığına yönelik hak ihlallerine ilişkin eleştirilerini dile getiren milletvekilini bu yolla susturmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Tehdit iddiaları, Kanada parlamentosunun 2021'de Sincan'da Uygurlara yönelik muameleyi "soykırım" olarak tanımlayan kararı kabul ettiği tarihlere denk geliyor. Chong, karar tasarını parlamentoya sunan vekiller arasında yer almıştı.

Çin'in Ottowa Büyükelçiliği ise karara dair açıklamasında, iç işlerine müdahaleye yönelik iddiaların, ideolojik ön yargılarla Çin'i karalamayı amaçlayan bir siyasi manipülasyon olduğunu ileri sürmüştü.

Kanada hükümetini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Büyükelçilik, kararı protesto ederek "Çin'in kararlı karşı tedbirler alacağı ve Kanada'nın bunun sonuçlarına katlanacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin'in daha önce Kanada'da 2019 ve 2021'de federal parlamento seçimlerine etki etmek üzere girişimlerde bulunduğu, seçimlere katılan bazı adayları örtülü bir ağ ile finanse ettiği ileri sürülmüştü.