Çin-İsrail Arası Yeni Hava Kargo Hattı Açıldı

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin menşeli SF Havayolları, Çarşamba günü ülkenin orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha ile İsrail'in Tel Aviv kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo hattı başlattı.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin menşeli SF Havayolları, Çarşamba günü ülkenin orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha ile İsrail'in Tel Aviv kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo hattı başlattı.

SF Havayolları, Changsha-Tel Aviv hattında gidiş-dönüş olmak üzere haftada iki kargo seferinin planlandığını kaydetti.

Yeni hat, haftada yaklaşık 200 tonluk bir hava kargo kapasitesi sağlayarak hava lojistiği ve ticareti için kolaylaştırıcı bir rol üstlenecek.

Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Havayolları, 2009'da Çin'in ilk özel ekspres hava yolu şirketi olarak kuruldu ve şu anda 80 kargo uçağından oluşan bir filo işletiyor.

Filo kapasitesini sürekli büyüteceğini bildiren SF Havayolları, hem yurt içinde hem de küresel ölçekte yüksek verimli ve istikrarlı hava lojistik hizmetleriyle üretim ve tüketimin sürdürülmesi için küresel ağını geliştireceğini kaydetti.