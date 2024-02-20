Çin, İspanya ile İlişkileri Güçlendirmek İstiyor

MADRİD, 20 Şubat (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelen konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak için İspanya ile üst düzey alışverişleri sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin'in bu doğrultuda kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Wang, önemli uluslararası nüfuza sahip kapsamlı stratejik ortaklar olan Çin ve İspanya'nın sorumluluk üstlenerek çalkantılı ve iç içe geçmiş dünyaya daha fazla istikrar getirmesi gerektiğini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Pazar günü gerçekleştirdiği görüşmede derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Wang, iki tarafın geniş ortak anlayışlara ulaştığını, kapsamlı stratejik ortaklıklarını yeniden teyit ettiğini ve birbirlerinin temel çıkarlarını anlayıp destekleme ve ikili ilişkilerin stratejik temelini pekiştirme konusunda uzlaşıya vardığını dile getirdi.

İspanya'nın toprak bütünlüğünü koruma çabalarına verdiği destekten dolayı Çin'e teşekkür eden Sanchez ise ülkesinin tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu teyit etti.

Çin'in uluslararası ilişkilerde oynadığı yapıcı rolü ve küresel büyümeye katkılarını takdirle karşıladıklarını belirten Sanchez, Avrupa ve Çin'in ilişkilerini geliştirmesini ve işbirliğini güçlendirmesini desteklediklerini ifade etti.

Sanchez, ciddi küresel zorluklar karşısında Avrupa ve Çin'in birlikte hareket ederek Birleşmiş Milletler'in barış ve güvenliği teşvik etme ve küresel yönetimi geliştirmedeki merkezi rolünü desteklemesi gerektiğini belirtti.

Wang, çok kutuplu dünyada Avrupa Birliği'ni (AB) önemli bir güç olarak gördüklerini ve Avrupa'nın entegrasyonunu, AB'nin gelişimini ve stratejik özerkliğini desteklediklerini söyledi.

Çin ve Avrupa, dayanışma ve işbirliğini güçlendirdiği takdirde blok cepheleşmesinin önlenebileceğini kaydeden Wang, dünyanın küresel bir köy olduğunu ve ülkelerin birbirleriyle bağlantılı çıkarlara ve ortak bir geleceğe sahip olduğunu belirtti.

Wang, insanlık için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla serbest ticaret sistemini ortaklaşa desteklemek, çok taraflılığı uygulamak, ayrıca eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ile evrensel düzeyde yararlı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için çabalamak üzere Avrupa ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.