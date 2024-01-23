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Çin'in Xinjiang bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Wushi ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı ve bazı yapılar hasar gördü.

Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Wushi ilçesinde Salı günü yerel saatle 02.09'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, yerin 22 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü 41,26 derece kuzey enlemi ve 78,63 derece doğu boylamı olarak belirlendi.

Merkez, ana depremin ardından 5,3 büyüklüğüne ulaşan bir dizi artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

Yerel kaynaklara göre depremin merkez üssünde bazı konut ve ahırlar yıkılırken, birkaç çoban da hafif yaralar aldı.

Depremin hemen ardından bölgenin bazı kesimlerinde geçici elektrik kesintileri yaşanırken, elektrik kademeli olarak yeniden tedarik edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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