Çin'in Xinhua Köyünde Çeltik Hasadı Güncel Haberler CHENGDU, 22 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chongzhou'nun Xinhua köyünde çeltik tarlasında hasat yapan işçiler görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua) CHENGDU, 22 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chongzhou'nun Xinhua köyünde çeltik tarlasında hasat yapan işçiler görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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