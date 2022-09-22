Çin'in Xinhua Köyünde Çeltik Hasadı
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CHENGDU, 22 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chongzhou'nun Xinhua köyünde çeltik tarlasında hasat yapan işçiler görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)
CHENGDU, 22 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chongzhou'nun Xinhua köyünde çeltik tarlasında hasat yapan işçiler görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel