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Çin'in Wendeng Bölgesinde Yüksek Teknoloji Üretimi Artıyor

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JİNAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weihai şehrinin Wendeng bölgesi otomobil, yeni enerji ve yeni malzemeler, elektronik bilgi ve tıp endüstrilerini geliştirmeye kendini adamış durumda.

Çin'in Wendeng Bölgesinde Yüksek Teknoloji Üretimi ArtıyorÇin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weihai şehrinin Wendeng bölgesindeki Weichai Yeni Enerji Ticari Araç A.Ş.'nin üretim hattında bir işçi bir motoru kaldırıyor, 21 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Guo Xulei/Xinhua)

JİNAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weihai şehrinin Wendeng bölgesi otomobil, yeni enerji ve yeni malzemeler, elektronik bilgi ve tıp endüstrilerini geliştirmeye kendini adamış durumda. Bölgedeki yüksek teknoloji endüstrisi üretim değerinin oranı yüzde 60'a yükseldi.

Çin'in Wendeng Bölgesinde Yüksek Teknoloji Üretimi ArtıyorÇin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weihai şehrinin Wendeng bölgesindeki Weichai Yeni Enerji Ticari Araç A.Ş.'nin üretim hattında işçiler bir otomobili birleştiriyor, 21 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Guo Xulei/Xinhua)

Çin'in Wendeng Bölgesinde Yüksek Teknoloji Üretimi ArtıyorÇin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weihai şehrinin Wendeng bölgesindeki Weichai Yeni Enerji Ticari Araç A.Ş.'nin üretim hattında işçiler bir otomobili birleştiriyor, 21 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Guo Xulei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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