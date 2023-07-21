Çin'in Wendeng Bölgesinde Yüksek Teknoloji Üretimi Artıyor

JİNAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weihai şehrinin Wendeng bölgesi otomobil, yeni enerji ve yeni malzemeler, elektronik bilgi ve tıp endüstrilerini geliştirmeye kendini adamış durumda.