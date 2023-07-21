Çin'in Wendeng Bölgesinde Yüksek Teknoloji Üretimi Artıyor
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JİNAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weihai şehrinin Wendeng bölgesi otomobil, yeni enerji ve yeni malzemeler, elektronik bilgi ve tıp endüstrilerini geliştirmeye kendini adamış durumda.
JİNAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Weihai şehrinin Wendeng bölgesi otomobil, yeni enerji ve yeni malzemeler, elektronik bilgi ve tıp endüstrilerini geliştirmeye kendini adamış durumda. Bölgedeki yüksek teknoloji endüstrisi üretim değerinin oranı yüzde 60'a yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel