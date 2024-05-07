Çin'in Uzay Programı İçin Yeni Roket Modeli Fırlatıldı

Çin'in uzay programının temel taşıyıcı aracı Long March (Uzun Yürüyüş) roketlerinin yeni modeli 6C ile ilk fırlatmanın yapıldığı bildirildi.

Roketi geliştiren Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisinden yapılan açıklamaya göre, bir radar, bir optik gözlem ve iki deney uydusu, Long March 6C roketi ile Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Toplam 4 uydunun fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumlarına ulaştığı bildirildi. Bu, Long March roketleriyle icra edilen 520'nci, yeni modelle ise ilk taşıma görevi oldu.

43 metre uzunluğunda ve 3,35 metre genişliğindeki Long March 6C'nin sıvı oksijen ve gaz yağı yakıtlı 3 motoru bulunuyor.

215 ton kalkış ağırlığına sahip iki aşamalı roket, 500 kilometre irtifadaki Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2,4 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Roketin, temelde ticari uzay firmalarının küçük ve orta boyuttaki uydularını Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye taşımak üzere kullanılması planlanıyor.

Long March roket ailesinin 17. aktif üyesi

Long March 6C, Çin'in uzay programının ana taşıyıcı aracı olan roket ailesinin 17. aktif üyesi oldu.

Çin'in ilk yerli uydusu Donfanghong 1, 1970'te yerli üretim Long March 1 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. 1970'ten bugüne 20'den fazla tipte Long March roketi üretildi.

Roketler, adını Çin'de iç savaş sırasında Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisi güçlerinin milliyetçi Kuomintang güçlerinden kaçmak amacıyla yaptığı geri çekilme harekatı olan "Uzun Yürüyüş"ten alıyor.

Roketlerin tasarımı ve üretimi, devlete ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketine bağlı Pekin'deki Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi ve Şanghay'daki Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi tarafından üstleniliyor.