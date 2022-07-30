Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı - Haberler

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Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı

Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Cuma günü, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ihracat ve ithalatın Haziran'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükselerek toplam 4,0984 trilyon yuan veya 611,8 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı.

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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Cuma günü, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ihracat ve ithalatın Haziran'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükselerek toplam 4,0984 trilyon yuan veya 611,8 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı. Toplam mal ticaretinin 2,0302 trilyon yuanı ihracat, 1,5781 triyon yuanı ise ithalattan oluştuğu için Çin'in mal ticareti söz konusu ayda 452,1 milyar yuan fazla verdi. Öte yandan Çin'den söz konusu dönemde 218,7 milyar yuan hizmet ihracatı gerçekleşirken, Çin'in hizmet ithalatı 271,4 milyar yuan oldu ve hizmet ticaretinde 52,7 milyar yuan açık oluştu. Alt kalemler itibarıyla bakıldığında ulaştırma hizmetleri, diğer ticari hizmetler, seyahat hizmetleri, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilişim hizmetlerinin ihracat ve ithalatı sırasıyla 188,3 milyar yuan, 84,7 milyar yuan, 62,3 milyar yuan ve 54,5 milyar yuan oldu.

Xinhua / Güncel

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