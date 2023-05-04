Çin'in Tianjin Kentinde Kullanılmayan Maden Ocağı Çevre Dostu Parka Dönüştürüldü

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de faal olmayan bir madenden dönüştürülen ekolojik, eğitim ve eğlence noktası, turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de faal olmayan bir madenden dönüştürülen ekolojik, eğitim ve eğlence noktası, turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

SES 1 (Çince): HU ZHONGMİNG, Beijing'den turist:

"Çocuğum çoğunlukla şehirde kalıyor ve doğayla nadiren yakınlaşma fırsatı buluyor, bu yüzden buraya gelmek istedik."

Çin'in Tianjin kentinin Jizhou bölgesinde yer alan Panshan Dağı yakınlarındaki bu turistik cazibe merkezi, İngiltere'den sonra dünyadaki ikinci Aden projesi.

İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall kentindeki Aden Projesi, İngiliz çevreci Tim Smit'in fikriydi.

Proje, 1990'ların ortalarında organizatörlerin Cornwall'da büyük bir kil ocağı satın alıp burayı bir dizi biyosfere dönüştürmeye başlamasıyla gerçekleşmişti.

Tianjin'deki Eden projesi ise Çin'de çevre kirliliğine ilişkin endişeler nedeniyle hizmet dışı bırakılan madenlerin ele alınmasında öncü nitelikteki bir yaklaşımı temsil ediyor.

SES 2 (Çince): CUİ WEİ, "Bahar Dağları'ndaki Eden" Gösteri Merkezi'nin Genel Müdürü:

"İngiltere'nin Cornwall kentinde çok başarılı bir ekolojik ve çevre koruma projesi olan Aden Projesi var. Jizhou Bölgesi hükümetiyle işbirliği yaparak bu faal olmayan madeni ekolojik, eğitim ve eğlence amaçlı bir yere dönüştürmeye karar verdik."

SES 3 (Çince): ZHANG JİANYU, Jizhou Bölge Yönetimi Başkanı

"Faal olmayan madenlerin yönetimi sürecinde, uluslararası üne sahip IP'yi tanıttık. 'Bahar Dağları'ndaki Aden' projesi kültür, turizm, eğitim, öğretim, rehabilitasyon, eğlence, sağlık ve iş aktivitilerinden oluşuyor. Bu madeni çevre koruma ve endüstriyel kalkınmayı bütünleştiren bir yere dönüştürmek istiyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)