Çin'in Shenzhen Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket Etti

Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'ndan kurtarma ekibi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen'den yola çıkmadan önce ekipmanlarını kontrol ediyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)
SHENZHEN, 9 Şubat (Xinhua) -- Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'ndan 6 kişilik bir ekip, Türkiye'deki deprem kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Hong Kong üzerinden yola çıktı. Öncü ekip, keşif ve takım destek ekipmanlarını beraberinde getiriyor.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentindeki Shenzhenwan Limanı'ndan yola çıkmaya hazırlanan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu kurtarma ekibi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'den yola çıkmaya hazırlanan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu kurtarma ekibi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinden yola çıkmadan önce afet bölgesinin haritasını inceleyen Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'ndan bir kurtarma görevlisi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'deki Shenzhenwan Limanı'ndan yola çıkmaya hazırlanan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu kurtarma ekibi, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)