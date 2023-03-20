Çin'in Shenyang Kentinde Rcep Ülkeleri İçin Yeni Yük Güzergahı Açıldı

SHENYANG, 20 Mart (Xinhua) -- Laos, Vietnam ve Japonya gibi Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üye ülkelerinden gelen kargo konteynerlerini taşıyan bir tren, Cumartesi günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Shenbei...

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Shenyang Doğu Demiryolu İstasyonu'nda bir Çin-Avrupa yük treninin yanından geçen gümrük memurları, 16 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

SHENYANG, 20 Mart (Xinhua) -- Laos, Vietnam ve Japonya gibi Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üye ülkelerinden gelen kargo konteynerlerini taşıyan bir tren, Cumartesi günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Shenbei Yeni Bölgesi'ndeki Chengtong Ticaret Limanı Serbest Ticaret Bölgesi'nden hareket etti.

Tren, RCEP üye ülkeleri için antrepo ticareti yoluyla Shenyang'dan Avrupa'ya uzanan yeni bir uluslararası yük güzergahının açılışı anlamına geliyor.

Zengin demiryolu kaynaklarına sahip olan Chengtong Ticaret Limanı, Çin-Avrupa yük trenleri ve Çin-Laos Demiryolu gibi farklı lojistik güzergahlarını birleştirerek genel ticaret malları, sınır ötesi elektronik ticaret malları, transit mallar ve antrepolanmış malların aynı yerde toplanıp taşınmasını kolaylaştırıyor.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre Shenbei Yeni Bölgesi, 20.000 metrekarelik bir RCEP işletme hizmet merkezi kurarak odak noktasını tekli lojistik kanalından kapsamlı bir endüstriyel plan ve tedarik zincirine doğru genişletmeyi planlıyor.