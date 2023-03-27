Çin'in Sf Havayolları Kargo Uçağı Sayısını 80'e Çıkardı
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GUANGDONG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in en büyük kargo havayolu firması SF Havayolları, yaptığı açıklamada kargo uçağı sayısını 80'e çıkardığını duyurdu.
GUANGDONG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in en büyük kargo havayolu firması SF Havayolları, yaptığı açıklamada kargo uçağı sayısını 80'e çıkardığını duyurdu.
Şirket, Pazar günü Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na varan Boeing 767-300 geniş gövdeli kargo uçağının, Çin'in önde gelen kargo işletmesi SF Express'in havacılık bölümü olan SF Havayolları'nın filosuna katıldığını açıkladı.
Aynı gün kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlayan SF Express, son dönemde küresel ekspres hizmetlerini 84 ülke ve bölgeye genişleterek istikrarlı gelişim sergiledi.
Merkezi Shenzhen'de yer alan SF Havayolları, 2009 yılında Çin'in ilk özel ekspres havayolu kargo şirketi olarak kuruldu. Şirketin kargo uçaklarının yaklaşık yüzde 30'u geniş gövdeli uçaklardan oluşuyor.
Filonun genişletilmesi SF Havayolları'nın, yurtiçi ve yurtdışı ağındaki hava ekspres kapasitesini artırmasına olanak sağlıyor. Havayolu şirketi günlük ortalama 150 kargo uçuşu gerçekleştiriyor.
SF Havayolları, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik çalışmaları sürerken şirketin sürekli olarak filo kapasitesini genişleteceğini ve hava lojistik hizmet kapasitelerini güçlendireceğini duyurdu.