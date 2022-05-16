Çin'in Sanayi Üretimi Ocak-Nisan Döneminde Yüzde 4 Arttı - Haberler

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı veriler, Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretiminin yılın ilk dört ayında yüzde 4 arttığını gösterdi. NBS, bu rakamın Ocak-Mart dönemindeki artışın 2,5 yüzde puan altında olduğunu söyledi. NBS'ye göre Nisan ayında sanayi üretiminde bir önceki aya göre yüzde 2,9'luk gerileme yaşandı. Ocak-Nisan'da en büyük üç sanayi sektörü arasında en yüksek yıllık üretim artışı yüzde 10,4 ile madencilik sektöründe gerçekleşti.

NBS verilerine göre, imalat sektöründe üretim yüzde 3,2 artarken elektrik, ısınma, gaz ve su üretim ve tedarikinde yüzde 5'lik bir yükseliş yaşandı. Söz konusu dönemde yüksek teknolojili imalat sektörü daha parlak bir performans sergiledi ve Çin'in katma değerli üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 arttı. Üretim açısından bakıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yeni enerjili araç üretimi yüzde 112,7 gibi belirgin bir artış kaydederken, güneş bataryası ve mobil iletişim baz istasyonlarının üretiminde sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 25,9 oranında artış gözlendi.

NBS sözcüsü Fu Linghui, pazarda yetersiz talep gibi baskıların sanayi ve tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını, bunun yanı sıra yükselen üretim maliyetlerinin de halen sanayi sektörü üzerinde bir yük oluşturduğunu belirterek Çin'in sanayi sisteminin tamamında ve güçlü destekleme kapasitesinde bir değişiklik olmadığını vurguladı. Fu, güçlüklerin üstesinden gelmek amacıyla Kovid-19'un kontrol altına alınması, nakliye ve lojistiğin güçlendirilmesi ve şirketlerin desteklenmesine yönelik çabalar sayesinde sanayi üretiminde düzelme olacağını sözlerine ekledi. Çin'de sanayi üretimi, en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) yıllık ticari ciroya sahip önceden belirlenmiş büyük kuruluşların faaliyetleri ölçülerek hesaplanıyor.

Xinhua / Güncel