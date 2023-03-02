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Çin'in "Müzik Fabrikası" 80 Ülkeye İhracat Yapıyor

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Çin'in Hebei eyaletine bağlı Wuqiang ilçesinde 10.000'den fazla bölge sakini, müzik aletlerinin üretimiyle ilgili sektörlerde çalışıyor.

Çin'in Hebei eyaletine bağlı Wuqiang ilçesinde 10.000'den fazla bölge sakini, müzik aletlerinin üretimiyle ilgili sektörlerde çalışıyor.

İlçedeki müzik aleti imalatı sektörü 1980'lerde kuruldu.

Son yıllarda birçok ünlü batılı marka da burada şube açtı.

Burada üretilen ürünler, 80'den fazla ülke ve bölgeye satılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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