Çin'in Kuzeydoğusunda 400 Megavat-Saatlik Elektrik Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde 400 megavat-saatlik kapasiteye sahip enerji depolama istasyonu Pazar günü faaliyete geçti.

Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'ne (DICP) göre, Dalian Eşzamanlı Enerji Depolama İstasyonu günde yaklaşık 200.000 konutun elektrik talebini karşılamak üzere tasarlandı ve gelecekte bu kapasite 800 megavat-saat ile iki katına çıkarılacak.

SES (Çince): Lİ XİANFENG, DICP Direktör Yardımcısı

"Enerji depolama teknolojisi, bizim anlayışımıza göre, elektriğin bol miktarda olduğu zaman depolanabileceği ve elektrik olmadığı zaman kullanıma sunulabileceği, bir "elektrik bankası" kurmaktır. Teknolojinin önemi, gelecekte büyük ölçekli yenilenebilir enerji tesisleri uygulamasından kaynaklanmaktadır. Bildiğimiz gibi, rüzgar ve fotovoltaik elektrik dahil olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi istikrarsızdır ve hava durumuna bağlıdır. Bu nedenle, elektrik arzını istikrarlı ve sürekli kılmak için enerji depolama teknolojisine ihtiyacımız var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor. (XHTV)