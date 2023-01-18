Çin'in Jet Yolcu Uçağı C919 ile Uçmak

ANONS 1 (İngilizce): JİA YUANKUN, Xinhua muhabiri: "Burası Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı. Bugün COMAC C919 ile Shanghai'dan Beijing'e özel bir yolculuk yapacağım.İşte bu, COMAC'tan China Eastern Havayolları'na teslim edilen dünyanın ilk C919'u, yani Çin'in ilk yerli büyük yolcu uçağı.

ANONS 1 (İngilizce): JİA YUANKUN, Xinhua muhabiri:

"Burası Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı. Bugün COMAC C919 ile Shanghai'dan Beijing'e özel bir yolculuk yapacağım.

İşte bu, COMAC'tan China Eastern Havayolları'na teslim edilen dünyanın ilk C919'u, yani Çin'in ilk yerli büyük yolcu uçağı."

Dünyanın ilk C919'u 9 Aralık 2022'de China Eastern Havayolları'na teslim edildi ve 26 Aralık'ta toplam 100 saat planlanan uçuş süresiyle doğrulama uçuşuna başladı. C919, her doğrulama uçuşunda Shanghai Hongqiao Havalimanı'ndan havalanacak ve aynı gün Shanghai'a dönmeden önce başkent Beijing dahil Çin'deki şehirlerdeki havalimanlarına uçacak.

Doğrulama uçuşu, bilet onayı ve geçiş onayı, yolcu biniş, pilot operasyon ve bakım dahil olmak üzere tüm normal operasyonu simüle ediliyor.

ANONS 2 (İngilizce): JİA YUANKUN, Xinhua muhabiri:

"(C919'un) koridor yüksekliği 2,25 metre, bu nedenle içinde yürürken sıkışıklık hissi vermiyor. Ayrıca (uçuş sırasında) gürültü çok az, bu nedenle yolcuların birbirleriyle konuşmasında sorun olmayacak.

Ayrıca koltuğu çok kullanıcı dostu buluyorum. Günlük uçuşta koltuğumu seçerken genellikle (yan yana üç koltuktan) orta koltuktan kaçınırım çünkü iki tarafta oturan yolcular olduğunda biraz sıkışık oluyor. Ancak C919'daki orta koltuk yan koltuklardan daha geniştir ve yolcuların konforunu artırabilir. Bir deneyelim. Güzel."

ANONS 3 (İngilizce): JİA YUANKUN, Xinhua muhabiri:

"Yolculuğumuz sona erdi. China Eastern Havayolları, C919 ile 2023 baharında seferlere başlamayı planlıyor. Umarım göklerde tekrar buluşuruz. Görüşürüz."

Çin Sivil Havacılık İdaresi, doğrulama sonuçlarını gözden geçirip inceleyecek ve China Eastern Havayolları'nın C919'u güvenli bir şekilde kullanma kabiliyetine sahip olduğunu onayladıktan sonra ilgili işletme ruhsatını verecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirler Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)