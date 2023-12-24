Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi deneme seferlerine başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 24 Aralık 2023

Adora Magic City'den çeşitli görüntüler

Çin'in ilk yerli yapım büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, Pazar günü Shanghai'daki bir limandan ayrılarak deneme seferlerine başladı.

Gemi üreticisi CSSC Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Limited Şirketi'ne göre 323,6 metre uzunluğunda ve 135.500 ton brüt ağırlığa sahip olan Adora Magic City'nin toplam 2.125 kamarası ile 5.246 yolcuyu ağırlama kapasitesi bulunuyor.

16 katlı gemide, toplam 40.000 metrekare ortak yaşam ve dinlenme alanı yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)