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Çin'in Elektrikli Minibüsleri Finlandiya Pazarında

Xinhua - Güncel
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Çin'in Elektrikli Minibüsleri Finlandiya Pazarında

HELSİNKİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Finlandiya'nın günlük ekonomi gazetesi Kauppalehti Salı günü, Çin'de üretilen elektrikli minibüslerin artık Finlandiya pazarındaki yüksek talebi karşılayacağını yazdı.

HELSİNKİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Finlandiya'nın günlük ekonomi gazetesi Kauppalehti Salı günü, Çin'de üretilen elektrikli minibüslerin artık Finlandiya pazarındaki yüksek talebi karşılayacağını yazdı. Çin'in çok uluslu BYD şirketi tarafından üretilen kompakt minibüs BYD T3'ün fiyatı, 50.000 euronun biraz altında ve tek şarjla 310 kilometreye kadar seyahat edilebiliyor. Finlandiyalı otomobil ithalatçısı RSA Finlandiya'nın Satış Direktörü Heidi Nieminen gazeteye, ilk T3 minibüslerinin şu anda Finlandiya'da olduğunu ve RSA Finlandiya'nın yakında satışlara başlayacağını söyledi.

RSA, BYD'nin ticari elektrikli araçlarını bir yıldan uzun süredir Norveç'e ihraç ediyor. BYD'nin elektrikli binek otomobillerinin satışları Norveç'te Ağustos 2021'de başlamıştı. Finlandiya'da özellikle son aylarda elektrikli otomobillere olan talep güçlü şekilde artıyor. Kauppalehti'ye göre, yılın ilk çeyreğinde tescillenen binek otomobillerin yaklaşık yüzde 14'ü tamamen elektrikliydi. Geçen yıl bu oran yüzde 10,3 seviyesindeydi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Ekonomi, Nisan, Güncel, Haberler

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