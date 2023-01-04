Çin'in Doğusundaki Yeni Koruma Merkezinde Suda Yaşayan Endemik Türlerin 12.000 Örneği Korunuyor

NANCHANG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü ve Yangtze Nehri'ndeki biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik bir suda yaşayan organizmaları koruma merkezi kısa süre önce faaliyete geçti.

Turistler, Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Jiujiang şehrine bağlı Hukou ilçesindeki Yangtze Nehri ve Poyang Gölü'ndeki biyolojik çeşitliliği korumak için bir suda yaşayan organizmaları koruma merkezini ziyaret ediyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

NANCHANG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü ve Yangtze Nehri'ndeki biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik bir suda yaşayan organizmaları koruma merkezi kısa süre önce faaliyete geçti.

Merkez, ülkenin doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Jiujiang şehrine bağlı Hukou ilçesinde yer alıyor. Merkezde Yangtze Nehri ve Poyang Gölü'ndeki 120'den fazla suda yaşayan endemik türün toplam 12.000 örneği sergileniyor.

Korunan örnekler arasında, Çin mersin balığı gibi Çin'de birinci sınıf devlet koruması altındaki nadir türler de bulunuyor.

Merkezin uzman ekibinin lideri Ma Guang'a göre, bilimi yaygınlaştıran bir eğitim kurumu olma işlevinin yanı sıra, yapay yetiştirme, koruma ve kurtarma çalışmaları da yapan merkez, bölgedeki suda yaşayan endemik türler hakkında araştırmalar yürütüyor.