Çin'in Doğusundaki Deqing'de Tepeli Aynak Popülasyonu Yeniden Canlandırılıyor

Tepeli aynak nesli tükenme tehdidi altında olan bir tür olarak biliniyor.

Tepeli aynak nesli tükenme tehdidi altında olan bir tür olarak biliniyor. Eskiden Doğu Asya ve Rusya'nın Sibirya bölgesinde geniş bir alanda bulunuyorlardı. Şimdi ise bu kuşlar için, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Deqing ilçesinde bulunan Xiazhu Gölü Tepeli Aynak üreme merkezinde bir yeniden yabanlaştırma projesi yürütülüyor.

SES 1 (Çince): YUAN LİYİNG, Xiazhu Gölü tepeli aynak üreme merkezinde üreme teknisyeni:

"Şu an kuş kafeslerinde bulunan tepeli aynaklara çopra balığı veriyoruz. Tüneme tahtasına çıkıp çıkamadıklarını gözlemliyoruz. Tüneme tahtasına veya gökyüzüne uçabiliyorlarsa, uçmaya hazırlar demektir."

Xiazhu Gölü Tepeli Aynak Üreme Merkezi Çin'deki üreme merkezleri içinde en büyüklerinden biri. Henüz eğitimde olan tepeli aynaklar yakın bir zamanda bir başka yere götürülüp serbest bırakılacak.

SES 2 (Çince): YUAN LİYİNG, Xiazhu Gölü tepeli aynak üreme merkezinde üreme teknisyeni:

"Geçtiğimiz yıl Ekim'de ve bu yıl Şubat'ta Xixi Sulak Alanı'nda 10 tepeli aynağı serbest bıraktık ve yakında Zhejiang'ın Quzhou kentinde bulunan Qianjiangyuan Ulusal Parkı'nda 10 tepeli aynağı daha doğaya salacağız."

2008 yılında Shaanxi'den 10 tepeli aynak getirilmesinden bu yana Xiazhu Gölü Tepeli Aynak Üreme Merkezi, kuşların üremesi ve yeniden yabanlaştırılmasında uzmanlığını geliştirdi.

SES 3 (Çince): QİU GUOQİANG, Deqing İlçesi Ekolojik Orman Hizmetleri Merkezi Müdürü:

"Tepeli aynak döllenme oranı yüzde 26'dan yüzde 87,7'ye kadar yükseldi. Kuş yavrularının hayatta kalma oranı da eskiden yüzde 33,4 iken şimdi yüzde 97'ye çıktı."

14 yıldır süren çabalar sonucunda Deqing ilçesindeki tepeli aynak popülasyonu 287'si yabani olmak üzere 669'a yükseldi. Bu, şu an Çin'de yaşayan en kalabalık üçüncü tepeli aynak grubu olarak biliniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huzhou'dan bildiriyor.(XHTV)