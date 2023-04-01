Çin'in Doğalgaz Tüketimi Yılın İlk İki Ayında Arttı

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre, ülkede doğalgaz tüketimi yeşil kalkınmayı gerçekleştirme çabaları eşliğinde 2023'ün ilk iki ayında bir önceki yıla göre istikrarlı bir gelişim sergiledi.

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun verilerine göre, ülkede doğalgaz tüketimi yeşil kalkınmayı gerçekleştirme çabaları eşliğinde 2023'ün ilk iki ayında bir önceki yıla göre istikrarlı bir gelişim sergiledi.

Görünür doğalgaz tüketimi, bir önceki yıla göre 0,1'lik artışla Ocak-Şubat döneminde 63,59 milyar metreküp oldu.

Eş zamanlı olarak rafine petrol tüketimi ise düşüş gösterdi. Yayınlanan verilere göre aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 2,2'lik düşüşle toplam 51,05 milyon tonluk rafine petrol tüketildi.

Çin, endüstriyel yakıt, doğalgazlı elektrik üretimi ve ulaşım gibi sektörlerde doğalgazın etkin ve büyük ölçekli kullanımını teşvik ediyor.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin araştırma merkezinin hazırladığı bir rapora göre ülkede doğalgaza olan talep 2023'te hızla artacak ve rafine petrol talebi kademeli toparlanma sergileyecek.