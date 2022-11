Çin'in Dinamik Sıfır Kovid Politikası Can Kayıplarını Düşük Tutmakta Başarılı Oldu

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Jeffrey Sachs, Çin'in dinamik sıfır Kovid politikasının virüs kaynaklı can kayıplarının çok düşük seviyede tutmakta çok başarılı olduğunu söyledi.

SES (İngilizce): JEFFREY SACHS, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü:

"Çin'in rolü olumlu. Tabii ki Çin şu anda Kovid ile nasıl başa çıkılacağı sorusuyla uğraşıyor. Biliyorsunuz Çin (dinamik) sıfır Kovid politikası sayesinde can kayıplarını çok düşük seviyede tutmakta çok başarılı oldu. Kovid nedeniyle bir milyondan fazla can kaybının yaşandığı ABD ile karşılaştırıldığında Çin'de sadece binlerce ya da on binlerce kayıp vardı. Bizdeyse bir milyondan fazlaydı. Yani, bu oldukça başarılı."

