Çin'in Antarktika'daki Teleskop Dizisi, Dünya Benzeri Gezegenleri Aramaya Başladı

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından Çarşamba günü yayınlanan basın açıklamasına göre, Antarktika'ya kurulan küçük bir Çin teleskobu dizisi, güneş sistemi dışındaki ya da Dünya benzeri gezegenleri gözlemlemek için faaliyete başladı. Dört optik teleskop ve bir yakın kızılötesi teleskoptan oluşan tesis, ülkenin 38. Antarktika bilimsel keşif gezisi sırasında Çin'in Zhongshan İstasyonu'na kuruldu. Çin'in geçen Kasım ayında Shanghai'dan keşif gezisi için yola çıkan iki kutup buz kıranı olan Xuelong ve Xuelong 2 Nisan ayında geri döndü.

CAS'a göre, ekvatoral bir dağ üzerine yerleştirilen teleskop dizisinin optik banttaki dört teleskobunun açıklığı 150 milimetre, yakın kızılötesi teleskobun açıklığı ise 200 milimetre. Antarktika'nın astronomik araştırmalar için avantajlı bir yer olduğuna inanılıyor. Çin, Antarktika kıtasında halihazırda iki Antarktika araştırma teleskobu olan AST3-1 ve AST3-2'yi kurmuş durumda.

Xinhua / Güncel