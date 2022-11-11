Çin'in "Altın Horoz" Film Ödülleri Xiamen'de Başladı

35. Çin Altın Horoz Ödülleri'nin ön plana çıktığı 2022 Çin Altın Horoz ve Yüz Çiçek Film Festivali Perşembe günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı.

Etkinlik 12 Kasım'a kadar sürecek. Aday gösterilen filmler 20 ödül kategorisinde Altın Horoz almak için yarışacak.

Çin Film Derneği'ne göre, bu yılki Altın Horoz ödüllerini kazanan filmler Çin'de 1 Temmuz 2021 ila 15 Temmuz 2022 tarihleri arasında gösterim izni almış olan filmler arasından seçildi.

Bu süreçte organizatörler, 51 uzun metrajlı film, 50 küçük-orta bütçeli uzun metrajlı film, 13 çocuk filmi, 15 uzun metrajlı animasyon filmi, 17 belgesel veya popüler bilim filmi, 11 opera filmi ve 11 yabancı film olmak üzere çeşitli kategori ve türden 168 film için başvuru aldı.

Savaş destanı "Changjin Gölü Savaşı", en iyi uzun metrajlı film ve en iyi yönetmen de dahil olmak üzere toplam sekiz dalda aday gösterildi. Bu yılki acıklı aile draması "Yıldızları Aydınlatmak" ve geçen yılın büyük ilgi çeken romantik filmi "Meşgul'ün M'si" filmlerinin her biri yedi adaylık aldı.

Festivalde yaklaşık 20 Çin yapımı gösterilecek ve uluslararası filmlerin yanı sıra Çin'in Hong Kong, Makao ve Taiwan bölgeleri yapımı filmlerin de gösterimi için düzenlemeler yapıldı. Festival, Çin Altın Horoz Ödülleri töreninin yanı sıra sektörle ilgili çeşitli forumlar, sergiler ve diğer etkinlikleri kapsıyor.

İlk kez 1981'de düzenlenen Altın Horoz Ödülleri, Çin Edebiyat ve Sanat Çevreleri Federasyonu ve Çin Film Derneği tarafından desteklenen ulusal bir etkinlik.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor. (XHTV)