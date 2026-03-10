Çin, Petrol İthalatını Yüzde 15,8 Artırdı

Çin'in, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan çatışmalar öncesinde, petrol alımlarını yüzde 15,8 artırdığının gözlemlendiği iddia edildi.

The New York Times gazetesinin haberinde, Çin hükümeti tarafından yayımlanan gümrük verileri incelendi.

Haberde, Çin'in ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 daha fazla petrol ithal ettiğinin görüldüğü öne sürüldü.

Bu artışın Orta Doğu'daki çatışmalardan önce olduğu ileri sürülen haberde, ithalattaki artışın ülkeyi artan jeopolitik gerilimlerden korumak için sürdürülen stratejinin bir parçası olarak yapıldığı kaydedildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Trivium China'nın enerji analisti Cosimo Ries, Çin'in petrol stoklamasının "bir süredir" devam ettiğini belirtti.

Ries, Çin'in "Donald Trump yönetiminin neden olacağı jeopolitik gerilimler için" hazırlık yaptığını ifade etti.

Pazar araştırma şirketi Kpler'in ham petrol analisti Muyu Xu, hükümetin önceliğinin istikrarlı yakıt tedarikini sağlamak olduğunu ve "rafineri şirketlerine yakıt ihracatını durdurma talimatı verme" gibi önlemler alabileceğini kaydetti.

Çin'in 2025'te stratejik stokları için daha fazla petrol satın aldığını belirten Muyu Xu, bu stokların yaklaşık 1,2 milyar varil veya deniz yoluyla yapılan ham petrol ithalatının yaklaşık 115 günlük miktarına denk geldiğine işaret etti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.