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Çin, İki Deney Uydusunu Uzaya Gönderdi

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Çin, İki Deney Uydusunu Uzaya Gönderdi

JİUQUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, uzaya iki uydu yerleştirmek üzere bir Uzun Yürüyüş-4C roketini fırlattı.

Çin, İki Deney Uydusunu Uzaya GönderdiShiyan-20A ve Shiyan-20B uydularını taşıyan bir Uzun Yürüyüş-4C roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılıyor, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, uzaya iki uydu yerleştirmek üzere bir Uzun Yürüyüş-4C roketini fırlattı.

Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 16.22'de (TSİ 11.22) fırlatıldı ve Shiyan-20A ile Shiyan-20B uyduları daha önce belirlenen yörüngelerine gönderildi.

Shiyan Çincede "deney" anlamına geliyor. İki Shiyan-20 uydusu, uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörüngede doğrulanması için kullanılacak.

Fırlatma merkezine göre bu, Uzun Yürüyüş roket serinin 454. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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