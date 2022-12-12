Çin, İki Deney Uydusunu Uzaya Gönderdi
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JİUQUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, uzaya iki uydu yerleştirmek üzere bir Uzun Yürüyüş-4C roketini fırlattı.
JİUQUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, uzaya iki uydu yerleştirmek üzere bir Uzun Yürüyüş-4C roketini fırlattı.
Roket, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 16.22'de (TSİ 11.22) fırlatıldı ve Shiyan-20A ile Shiyan-20B uyduları daha önce belirlenen yörüngelerine gönderildi.
Shiyan Çincede "deney" anlamına geliyor. İki Shiyan-20 uydusu, uzay ortamını izleme gibi yeni teknolojilerin yörüngede doğrulanması için kullanılacak.
Fırlatma merkezine göre bu, Uzun Yürüyüş roket serinin 454. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel