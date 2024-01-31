Çin Fujian eyaletinin otomobil ihracatı rekor seviyeye ulaştı

FUZHOU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletinin otomobil ihracatı 2023 yılında 89.000 araçla rekor seviyeye ulaştı. Eyaletin ihracat noktaları ise 151 ülke ve bölgeyi kapsıyor.

Eyaletin gümrük verilerine göre, hem binek hem de ticari araç ihracatında kayda değer bir artış yaşanırken, binek araç ihracatı bir önceki yıla göre 3,6 kat artarak 75.000 araca, ticari araç ihracatı ise yüzde 22,1 artarak 14.000 araca ulaştı.