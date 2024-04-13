Çin, dünya emtia ihracatında bir numara

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin, dünya emtia ihracatında 2023'te yüzde 14,2'lik pay ile neredeyse 2022 seviyesini yakalayarak üst üste 7 yıldır dünyanın bir numaralı emtia ihracatçısı olmayı sürdürdü.

Çin Ticaret Bakanlığı söz konusu açıklamayı Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) "Küresel Ticaretin Görünümü ve İstatistikler" raporunun son baskının yayımlanması üzerine yaptı. Raporda 2023 yılındaki daralmanın ardından 2024 ve 2025'te dünya emtia ticaret hacminde kademeli bir toparlanma öngörülüyor.

Çin'in 2023 yılında yüzde 10,6'lık pay ile dünyadaki ikinci en büyük emtia ithalatçısı olduğunu kaydeden bakanlık, bu seviyenin 2022 seviyesiyle hemen hemen aynı olduğunu kaydetti.

Bakanlık, dünya ekonomisinin zorlu toparlanmasına karşın Çin'in dünya emtia ticaretinde istikrarlı bir performans sergileyerek güçlü bir büyüme direnci gösterdiğini vurguladı.

Bakanlığa göre bu durum Çin'in kaliteli ürünlerinin küresel pazar tarafından memnuniyetle karşılandığını ve Çin'in büyük yurtiçi pazarı tarafından gerçekleştirilen ithalatın, diğer ülkelerin ekonomik büyümesine güç sağladığını gösteriyor.

DTÖ'nün raporunda bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve artan korumacılık uygulamaları gibi küresel ekonomideki mevcut çok sayıda risk faktörü yüzünden mevcut tahminle ilişkili yüksek düzeyde belirsizlik olduğu uyarısı da yapıldı.