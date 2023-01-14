Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'den Kovid Bilgilerini Paylaşması İstendi

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni XBB.1.5 varyantının hızla yayılması dikkate alındığında ABD'nin, ülkedeki Kovid durumunu ve virüs verilerini DSÖ ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması ve uluslararası toplumun endişelerine aktif olarak yanıt vermesi gerektiğini bildirdi.

Haberlere göre bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'deki enfeksiyonların "yayılması" ve "yaygınlığı" ve Çin'den "yeterli ve şeffaf epidemiyolojik ve viral gen dizilimi verilerinin olmaması" nedeniyle Çin'den gelen yolcuların kalkış öncesi testlerden geçmesini istediğini açıkladı.

Sözcü Wang Wenbin, günlük basın toplantısında ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Kovid'in başlangıcından bu yana Çin, uluslararası toplumla yasalara uygun, zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde bilgi ve verileri paylaşıyor" dedi.

Wang, Çin'in ayrıca, Çin'deki Kovid vakalarından virüsün gen dizilimlerini DSÖ ve aşı ve ilaç araştırma ve geliştirmeye katkıda bulunan Tüm Grip Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi (GISAID) aracılığıyla paylaşmaya devam ettiğine de dikkat çekti.

Sözcü Wang, "DSÖ ve GISAID'e göre, Çin tarafından sağlanan virüsün gen verilerinin, diğer ülkeler tarafından Çin'den gelen yolculardan toplanan ve sunulan dizilimlerle aynı bileşimi paylaştığını ve bilinen bir öneme sahip yeni bir varyant veya mutasyon kaydedilmediğini" vurguladı.

Wang, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge'nin, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) Çin'de dolaşan SARS-CoV-2 virüs varyantlarının Avrupa'da ve başka yerlerde daha önce görülenler olduğu görüşünü paylaştığını söylediğini, Çin'deki durumun şu anda Avrupa'daki Kovid-19 epidemiyolojik durumunu önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediğini ve ihtiyati seyahat önlemlerinin bilime dayanması, orantılı ve ayrımcı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

"ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan verilere göre, yeni XBB.1.5 varyantı ABD'de hızla yayılıyor ve ülkedeki en hızlı yayılan varyant haline gelerek enfeksiyonların yüzde 40,5'inden fazlasına neden oluyor" diyen Wang, DSÖ'nün XBB.1.5'i şimdiye kadar tespit edilen "en bulaşıcı Omicron alt varyantı" olarak adlandırdığını ve bu varyantın daha bulaşıcı ve bağışıklıktan kaçan olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü Wang, ABD'nin, ülkedeki Kovid durumunu ve virüs verilerini DSÖ ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması, uluslararası toplumun endişelerine aktif olarak yanıt vermesi ve varyantın yayılmasına müdahale etmek için dünyanın geri kalanıyla birlikte çalışması gerektiğini yineledi.