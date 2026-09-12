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Çin Devlet Başkanı Şi'den BRICS ülkelerine, "Orta Doğu'da barış için rol üstlenme" çağrısı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS ülkelerinden, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın sonlandırılması ve barışın tesisi için üzerine düşen rolü üstlenmelerini istedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS ülkelerinden, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın sonlandırılması ve barışın tesisi için üzerine düşen rolü üstlenmelerini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki durumun hassasiyetini sürdürdüğünü, savaşın bölge halkları açısından büyük kayba yol açtığını ve uluslararası toplumun ortak menfaatlerine hizmet etmediğini kaydeden Şi, BRICS ülkelerinin bölgede barışın tesisi için üzerine düşen rolü üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin lideri, grubun, uluslararası düzeni daha adil ve eşit hale getirmek için birlikte çalışması gerektiğine işaret ederek, "BRICS ülkeleri tarihin doğru tarafında yer almalı." ifadesini kullandı.

Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlamasının ardından grubun liderler düzeyindeki ilk buluşması oldu.

Savaşın, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiyle birlikte enerji güvenliği alanında ortaya çıkardığı kriz, Rusya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi enerji tedarikçisi ülkeler ile Çin, Hindistan ve Endonezya gibi büyük nüfuslu enerji ithalatçısı ülkeleri bir araya getiren grubun bu konuda yapacağı tartışmaları önemli hale getiriyor.

Orta Doğu'daki savaş grup içi dengeleri etkiliyor

ABD/İsrail-İran Savaşı, küresel enerji güvenliği açısından yarattığı krizin yanı sıra BRICS'in yeni üyeleri arasında çatışmaya da yol açmıştı. İran, ABD ve İsrail'e yönelik misillemelerinde BAE ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar düzenlenmişti.

İran'ın önemli bir enerji nakil hattı olan Hürmüz Boğazı'nın kapatması, enerji ihracatçısı bölge ülkelerinin yanı sıra enerji tedariki için bölgeye bağımlılığı yüksek Çin ve Hindistan gibi büyük pazar ülkelerini olumsuz etkiliyor. Nakil krizinin enerji fiyatlarında yol açtığı artış, alternatif bir tedarikçi olan Rusya dışında neredeyse tüm BRICS ülkelerinin aleyhine bir durum yaratıyor.

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından, "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren bir forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, BAE'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.

Genişleme sürecinin ardından BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden bir topluluk haline geldi.

Kaynak: AA
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