Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng yeşil dönüşüm gündemiyle Türkiye'ye geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye ile Çin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55'inci yıl dönümünde yeşil dönüşüm alanındaki işbirliği fırsatlarını ele alacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, iki ülke diplomasiden ticarete, enerjiden turizme kadar işbirliğini geliştirmeye odaklandı.

Bu kapsamda Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng'in Türkiye'ye gelecek hafta geniş bir heyetle gerçekleştireceği ziyaret önem taşıyor. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında işbirliğini artırmaya yönelik üst düzey temasların öne çıkması bekleniyor. Han'ın ziyaretine turizm, altyapı, enerji, teknoloji, finans sektörlerinden çok sayıda Çinli iş insanının eşlik etmesi planlanıyor.

Ziyaretin bir ayağını da son dönemde dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde ön plana çıkan yeşil dönüşümün oluşturması öngörülüyor.

Bu kapsamda "çevre" dünyasının gözlerinin çevrileceği ve Antalya'da 9-20 Kasım döneminde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) başlayacağı gün İstanbul'da da Türkiye ile Çin arasında yeşil dönüşüm etkinliğinin düzenlenmesi planlanıyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) işbirliğinde Han'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle 9 Kasım'da "Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu" gerçekleştirilecek.

Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılması bekleniyor.

Enerjiden ulaştırmaya kadar iş dünyası buluşacak

Türkiye ve Çin'den üst düzey kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı forum kapsamında, çeşitli sektörlere ilişkin paneller düzenlenecek.

Forum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55'inci yıl dönümünde, yeşil dönüşüm alanında Türkiye ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesini, karşılıklı işbirliği ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini amaçlıyor.

Etkinliğe enerji, çevre teknolojileri, geri dönüşüm, altyapı ve inşaat, akıllı üretim, ulaştırma ve lojistik, finans ve yatırım, elektrikli araçlar, dijital teknolojiler, gıda, turizm ve otelcilik ile petrokimya başta olmak üzere farklı sektörlerden iş dünyası temsilcilerinin katılması öngörülüyor.

Türkiye'nin bu yıl Çin'e ihracatı 9 ayda yıllık toplamı aştı

İki ülke arasındaki dış ticarette Çin lehine ticaret fazlası oluştuğu görülüyor. Bu kapsamda Türkiye, söz konusu dış ticaret açığını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Türkiye-Çin dış ticaret hacmi incelendiğinde 2021'de 35,9 milyar dolar olan tutar, 2022'de 44,6 milyar dolara, 2023'te 48,4 milyar dolara kadar yükseldi. İki ülke arasındaki dış ticaret 2024'te 48,3 milyar dolardan 2025'te 52,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin ihracatı ise söz konusu ülkeye 2021'de 3 milyar 663 milyon dolar iken 2022'de 3 milyar 281 milyon dolar ve 2023'te 3 milyar 306 milyon dolar oldu. Bu tutar 2024'te 3 milyar 388 milyon dolara yükselirken geçen yıl 3 milyar 276 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın 9 ayında da iki ülke dış ticaret hacmi 44,7 milyar dolar olurken Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3 milyar 394 milyon dolara ulaştı. Böylece söz konusu 9 aylık ihracat tutarının 2022-2025 döneminde yıllık ihracatın üzerine çıkması dikkati çekti.

Türkiye'nin ihracatında "metal cevherleri, cüruf ve kül" öne çıkarken ithalatında da "elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" öne çıktı.

Ziyaretçi rekoru 9 ayda kırıldı

Çin vatandaşlarına yönelik ocakta getirilen vize muafiyeti sonrasında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, 9 ayda şimdiden yıllık rekor seviyesini aştı.

Bu çerçevede verilerin yer aldığı 2010'da Çin'den 77 bin 142 ziyaretçi gelirken bu sayı 2019'da 426 bin 344'e kadar yükseldi. Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2021'de 33 bin 641'e kadar düşen ziyaretçi sayısı sonraki yıllarda düzenli artış gösterdi.

Türkiye'ye Çin'den gelen ziyaretçi sayısı 2022'de 89 bin 515'e, 2023'te 248 bin 119'a, 2024'te 409 bin 733'e kadar yükseldi.

Bu sayı 2025'te 425 bin 348'e çıkarken bu yılın 9 ayında 435 bin 309 ile rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA