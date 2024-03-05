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Çin'den Almanya'ya Rüzgar Türbini Kanadı Sevkiyatı

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Çin yapımı 60 adet rüzgar türbini kanadı taşıyan bir gemi, Tianjin Limanı'ndan Almanya'ya doğru yola çıktı. Bu sevkiyat, rüzgar enerjisiyle çalışan tek bir gemi ile yapılan en büyük sevkiyat rekorunu kırdı.

ÇEKİM TARİHİ: 29 Şubat 2024

1. Tianjin Limanı'ndan çeşitli görüntüler

2. Gemilerin çeşitli görüntüleri

Çin yapımı 60 adet rüzgar türbini kanadı taşıyan Liberya bandıralı bir gemi, kısa süre önce Çin'in Tianjin Limanı'ndan Almanya'ya doğru yola çıktı.

Böylece, Tianjin Limanı üzerinden bu yıl ihraç edilen rüzgar türbini kanatlarının ilk parti sevkiyatı başlamış oldu.

Her bir kanat 80 metre uzunluğunda ve 33 ton ağırlığında olduğundan, yükleme kapasitesi bakımından rüzgar enerjisiyle çalışan tek bir gemi ile yapılan en büyük sevkiyat rekoru da kırılmış oldu.

Söz konusu parçalar, uluslararası pazarın taleplerini karşılamak üzere Çin tarafından özel olarak tasarlandı.

Geminin varış noktası ise Almanya'daki Cuxhaven Limanı olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Tianjin kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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