Çin'deki Sanal Gerçeklik Endüstri Konferansında Toplam Değeri 10 Milyar Doları Aşan Sözleşme İmzalandı

NANCHANG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da Pazar günü sona eren 2022 Dünya Sanal Gerçeklik (VR) Endüstrisi Konferansı'nda 71,67 milyar yuan (yaklaşık 10,11 milyar ABD doları) değerinde toplam 107 proje imzalandı.

NANCHANG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da Pazar günü sona eren 2022 Dünya Sanal Gerçeklik (VR) Endüstrisi Konferansı'nda 71,67 milyar yuan (yaklaşık 10,11 milyar ABD doları) değerinde toplam 107 proje imzalandı.

Sanal gerçeklik endüstrisi ile ilgili projelerin toplam sözleşme değeri, yıllık yüzde 16,52 artışla 33,92 milyar yuan ve elektronik bilgi ile ilgili endüstriyel projelerin toplamı 37,74 milyar yuan oldu.

"VR dünyayı süslüyor, VR Metaverse'i aydınlatıyor" temalı iki günlük etkinlik geliştirme trendlerine, zorluklara ve çözümlere, en son teknolojilere ve VR endüstrisindeki en son ürünlere odaklandı.

2018'deki ilk edisyonundan bu yana, VR endüstri konferansı her yıl Nanchang'da düzenleniyor. İlk dört etkinlikte, toplam değeri 265 milyar yuan olan 435 proje imzalandı.